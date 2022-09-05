أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 في سوق العبور

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، ويضاف إلى السعر المعلن من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

أسعار الخضروات

حيث سجل سعر الطماطم ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيهات للكيلو.

- البطاطس ما بين 3 إلى 5.5 جنيه.

-البصل ما بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

- الكوسة ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

-تراوح سعر الجزر ما بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.

-الفاصوليا ما بين 14 إلى 24 جنيها.

-الباذنجان الرومي ما بين 1.25 إلى 2.25 جنيها

-الباذنجان البلدي ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

-الباذنجان الابيض من 1.5 إلى 3 جنيهات.

-الفلفل الرومي البلدي ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيهات.

-الفلفل الحامي البلدي ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

- البامية 14 إلى 20 جنيها للكيلو.

-الملوخية ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.

-الخيار البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

- خيار الصوب ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

-الليمون البلدي ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

-قلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

-الثوم ما بين 7 إلى 11 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

واستقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وسجلت أسعار الجوافة ما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

استقر سعر الرمان بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار المانجو البلدي لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

اسعار الخضروات والفاكهة سوق 6 أكتوبر:



تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيه إلى 7.50 جنيه للكيلو، كما سجل سعر كيلو البطاطس ما بين 4 جنيه و7.50 جنيه، وبلغ سعر البصل نحو 1 جنيه إلى 4 جنيه، واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 4 جنيه إلى 8 جنيه، والخيار ما بين 3 إلى 6.50 جنيه، والبامية ما بين 15 إلى 22 جنيه للكيلو.

وسجل سعر المانجو تيمور نحو 12 إلى 16 جنيه للكيلو للمستهلك، وبلغ سعر المانجو العويس للمستهلك في سوق السادس من أكتوبر ما بين 17 إلى 27 جنيه للكيلو، واستقر سعر الدين البرشومي ليتراوح بين 9 إلى 14 جنيه، والعنب الاحمر ليتراوح بين 6 إلى 8 جنيه، وسجل سعر الموز البلدي متوسط مابين 12 إلى 17 جنيه للكيلو.