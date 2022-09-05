أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 في سوق العبور

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، ويضاف إلى السعر المعلن من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

 

txt

أسعار السلع التموينية اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 في سوهاج

أسعار الخضروات 

 

حيث سجل سعر الطماطم ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيهات للكيلو.

- البطاطس ما بين 3 إلى 5.5 جنيه.

-البصل ما بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

- الكوسة ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

-تراوح سعر الجزر ما بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.

-الفاصوليا ما بين 14 إلى 24 جنيها.

-الباذنجان الرومي ما بين 1.25 إلى 2.25 جنيها

-الباذنجان البلدي ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

-الباذنجان الابيض من 1.5 إلى 3 جنيهات.

-الفلفل الرومي البلدي ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيهات.

-الفلفل الحامي البلدي ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

- البامية 14 إلى 20 جنيها للكيلو.

-الملوخية ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.

-الخيار البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

- خيار الصوب ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

-الليمون البلدي ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

-قلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

-الثوم ما بين 7 إلى 11 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:


استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

واستقر سعر التفاح المصري ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وسجلت أسعار الجوافة ما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

استقر سعر الرمان بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار المانجو البلدي لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

 

اسعار الخضروات والفاكهة سوق 6 أكتوبر:


تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيه إلى 7.50 جنيه للكيلو، كما سجل سعر كيلو البطاطس ما بين 4 جنيه و7.50 جنيه،  وبلغ سعر البصل نحو 1 جنيه إلى 4 جنيه،  واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 4 جنيه إلى 8 جنيه،  والخيار ما بين 3 إلى 6.50 جنيه،  والبامية ما بين 15 إلى 22 جنيه للكيلو.

وسجل سعر المانجو تيمور نحو 12 إلى 16 جنيه للكيلو للمستهلك، وبلغ سعر المانجو العويس للمستهلك في سوق السادس من أكتوبر ما بين 17 إلى 27 جنيه للكيلو،  واستقر سعر الدين البرشومي ليتراوح بين 9 إلى 14 جنيه،  والعنب الاحمر ليتراوح بين 6 إلى 8 جنيه،  وسجل سعر الموز البلدي متوسط مابين 12 إلى 17 جنيه للكيلو.

مصر

مواد متعلقة

شريف رمزي يكشف تطورات الحالة الصحية لشقيقه صلاح رمزي

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 4-9-2022 بمحافظة الإسكندرية

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وارسنال يلا شوت الجديد 4/9/2022 بالدوري

عاجل.. الأهلي يفاجئ عبدالحفيظ وسامي قمصان بهذا القرار

ساحر الزمالك يحسم موقفه من ارتداء قميص الأهلي

عاجل.. حقيقة تعاقد الأهلي مع ثنائي الإسماعيلي

تفاصيل تعاقد الأهلي مع صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

الألماني يتصدر.. الأهلي يحدد قيمة راتب المدير الفني الجديد

إليكم الآن.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر 2022 والقناة الناقلة

عاجل.. الأهلي يعرض 12 مليون جنيه لحسم صفقة "الحاوي الجديد"