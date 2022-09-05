أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022

استقترت أسعار الدواجن فى السوق المحلية، اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، عند نفس معدلاتها السابقة وقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ما بين 28 إلى 29 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 30 إلى 33 جنيها حسب المنطقة.

أسعار الدواجن



بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 34 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 37 جنيها.

كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 38 جنيه للكيلو.

وكانت أسعار الدواجن البيضاء قد سجلت انخفاضا كبيرا مما يهدد صناعة الدواجن فى مصر لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالميًا خاصة وأنه يتم استيراد نحو 70% من المواد الخام التى تستخدم فى صناعة الاعلاف فى حين أن ما يتم إنتاجه محليا نحو 30% من المستلزمات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالاسواق لافتًا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لنحو 100 مليار جنيه.

أسعار البيض

شهدت أسعار البيض اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 حالة من الاستقرار، وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي:



أسعار البيض الأحمر

سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة نحو 60 جنيهًا في المزرعة، في حين يتراوح سعره للمستهلك 65 جنيهًا.

أسعار البيض الأبيض

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 58 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 62 جنيهًا حسب المنطقة.

أسعار البيض البلدي

أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ نحو 62 جنيهًا ويباع بسعر 67 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقه.

وشهدت أسعار البيض تراجعا بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن.

جدير بالذكر أن مصر حقّقت طفرة كبيرة في صناعة الدواجن ونجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي 100% والذي يصل لنحو 14 مليار بيضة سنويًا بإجمالي إستثمارات في صناعة الدواجن نحو 100 مليار جنيه بعدد ما بين 50 إلى 60 ألف منشأة ويعمل بها نحو 3 ملايين عامل.