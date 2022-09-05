سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022

حافظ سعر الدولار في مصر، اليوم الاثنين 2022، على استقراره لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة، مسجلًا 19.18 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر





استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

وفي البنوك الخاصة، لم يتغير سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، ليبقى عند مستوى 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

انخفض الجنيه للأسبوع الثاني على التوالي منذ تولى المحافظ الجديد أو القائم بأعمال محافظ المركزي مهام مسؤولياته ليفقد الجنيه في أسبوعين نحو 8 قروش.

بيد أن الأسبوع الماضي شهد المزيد من التحركات الإيجابية من جانب المركزي المصري بشأن حل الملفات الشائكة وعلى رأسها أزمة الواردات التي كانت من الأزمات الكبرى في عهد المحافظ السابق طارق عامر.

تعرض الجنيه لتخفضين متتالين من جانب المركزي المصري خلال يومي الإثنين والثلاثاء ليصل الجنيه إلى مستويات 19.28 جنيه للدولار وفقًا لبيانات البنك.

سعر اليورو اليوم في مصر



تراجع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند مستوى 19.08 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.



كما هبط سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) لنحو 19.07 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، مقابل 19.19 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.



وتباين سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، حيث ارتفع إلى 19.09 جنيه للشراء، وهبط إلى 19.32 جنيه للبيع، مقابل 19.08 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر



وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند مستوى 22.07 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع، مقابل 22.17 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) عند نحو 22.05 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع، مقابل 22.18 جنيه للشراء، و22.36 جنيه للبيع أمس، وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر.

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) عند مستوى 22.11 جنيه للشراء، و22.38 جنيه للبيع، مقابل 22.07 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع أمس.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر



وظل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

وتباين سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، مستقرا عند 5.09 جنيه للشراء، وارتفع إلى 5.12 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع أمس، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، مسجلًا 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر



وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 62.22 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.