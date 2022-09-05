أسعار الأسمك فى الأسواق اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022

استقرت أسعار الأسماك فى مصر، اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، وسط حالة من الهدوء تسيطر على الأسواق.

أسعار السمك

وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 28.5 إلى 32.5 جنيه.

- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 22 إلى 26 جنيها.

-البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 40 جنيهًا.

-فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 160 جنيهًا

-قشر بياض من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

- سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًا،

- بياض أملس من 60 إلى 85 جنيهًا.

- سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا.

- سمك الوقار بين 80 إلى 120 جنيهًا.

- سمك موزة ما بين 48 إلى 55 جنيهًا.

-الجمبري نمرة 1 من 145 إلى 275 جنيهًا

-الجمبري المجمد من 90 إلى 170 جنيهًا

- البرانيس الاسكندراني من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو

- القراميط فتراوح سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيهًا،

- المكرونة السويسي من 80 إلى 90 جنيهًا.

- سمك البوري الممتاز ما بين 55 إلى 70 جنيهًا.

وسعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.

- الكابوريا بين 24 و44 جنيهًا.

- السبيط والكاليماري بين 120 جنيهات و200 جنيهًا.

- سمك موسى من 150 إلى 270 جنيهًا.

- اسماك السردين المجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.

ويضاف للسعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.

أسعار الأسماك من أعلى الكلمات بحثا علي مختلف المواقع، لذا تقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها بنشر أسعار الأسماك في محافظة البحيرة، اليوم، حيث تشهد الأسعار ثباتا في الأسعار بجميع منافذ المحافظة.

وتنشر بوابة الفجر أسعار الأسماك، في مدن ومراكز محافظة البحيرة.

وجاءت أسعار الأسماك كالتالي:

سعر كيلو سمك البلطي من 25 إلى 35 جنيها

سعر كيلو فيليه البلطى من 35 إلى 60 جنيها

سعر كيلو البياض البلدي 38 جنيها

سعر كيلو الكابوريا من 30 إلى 90 جنيها

سعر كيلو الجمبرى الصغير من 60 إلى 130 جنيها

سعر كيلو الجمبرى الوسط من 80 إلى 160 جنيها

سعر كيلو الجمبرى الجامبو يصل إلى 250 جنيها

سعر كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيها

سعر كيلو القراميط 40 جنيها

سعر كيلو البوري من 70 إلى 90 جنيها

سعر كيلو الكاليماري 60 جنيها





أسعار الأسماك المجمدة فى محافظة البحيرة

سعر سمك التونة المجمدة 35 جنيها

سعر السفرديا المجمدة 36 جنيها

سعر الرنجة المجمدة 38 جنيها

سعر السردين المجمد 40 جنيها

سمك البلطي من 35 إلى 50 جنيها

سمك البلطي الأسواني ما بين 25 إلى 50 جنيهًا

فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 165 جنيهات

المكرونة السويسي من 50 إلى 66 جنيها

سمك البوري ما بين 65 إلى 85 جنيهًا

الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا

كابوريا بين 40 إلي 140 جنيها

سمك الماكريل من 35 إلى 55 جنيهًا

سمك الوقار ما بين 90 إلى 120 جنيهًا

سمك موزة ما بين 55 إلى 60 جنيهًا

السبيط والكاليماري بين 130 جنيهات و230 جنيها