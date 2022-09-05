البورصة ترتفع بمستهل جلسة الاثنين 5 سبتمبر 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر

بدأت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 

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البورصة تربح 4.3 مليار جنيه في ختام أولى جلسات الأسبوع


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 10016 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1907 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 12404 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4064 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2203 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 3157 نقطة.

 

ماذا فعلت البورصة أمس ؟

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.195 مليار جنيه.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 9996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12376 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4042 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3138 نقطة.

افتتاح تعاملات البورصة الامريكية

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أسعار الأسمك فى الأسواق اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022

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