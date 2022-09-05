عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب فى مصر

شهدت أسعار الذهب فى مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، ارتفاعًا على مختلف الأعيرة، وصعد الجرام نحو 3 جنيهات، متأثرا بارتفاع سعرالأوقية ببورصة الذهب العالمية إلى مستوى 1713 دولار للأوقية، بعد أن اختتمت تعاملاتها الجمعىة الماضي عند مستوى 1709 دولار.

أسعار الذهب فى مصر

عيار 21: 1113 جنيه

عيار 24: 1272جنيها

عيار 18: 954 جنيها

الجنيه الذهب: 9904

الأوقية: 1713 دولارا

أسعار الذهب اليوم عالميا



استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين بعد أن قفزت بما يصل إلى 1.2% في الجلسة السابقة مع تركيز المستثمرين الحذرين على مسار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بعد بيانات متأرجحة بشأن الوظائف.

ولم يطرأ تغير على سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1711.48 دولار للأونصة(الأوقية) في الساعة 0148 بتوقيت جرينتش.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1722.50 دولار.



ومن المتوقع تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة لتخفيف التضخم ولكن ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة وتباطؤ نمو الأجور جعل التجار يراهنون على أن تكاليف الاقتراض في العام المقبل قد لا ترتفع إلى المستوى الذي كان متوقعا سابقا.



ووظفت الشركات في الولايات المتحدة عددا أكبر مما كان متوقعا في أغسطس آب ولكن نمو الأجور بشكل طفيف وارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% يشير إلى أن سوق العمل بدأت في التراجع.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب وتعزز الدولار.

ويتم إضافة قيمة المصنعية إلى سعر الجرام، والتي تختلف من تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، وفقًا لحجم وشكل كل قطعة ذهبية، حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.

سعر الدولار اليوم في مصر

ظل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي المصري "cbe.org.eg".

كما استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

وفي البنوك الخاصة، لم يتغير سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، ليبقى عند مستوى 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.