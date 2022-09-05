أسعار الريال السعودي في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022

سعر الريال السعودي اليوم في مصر الإثنين 5 سبتمبر 2022.. تعاملات هادئة

شهدت أسعار الريال السعودي في مصر، اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، تباينًا، لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة، وجاء متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

تباين سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي، مستقرا عند 5.09 جنيه للشراء، وارتفع إلى 5.12 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

5.09 جنيه للشراء

5.12 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

5.09 جنيه للشراء

5.12 جنيه للبيع.

اسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي المصري



ظل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

19.18 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

19.20 جنيه للشراء

19.26 جنيه للبيع.

اسعار اليورو في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

19.08 جنيه للشراء

19.17 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي

19.07 جنيه للشراء.

19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

19.09 جنيه للشراء

19.32 جنيه للبيع

اسعار الجنيه الاسترليني في مصر



سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر



سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي

22.07 جنيه للشراء.

22.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

22.05 جنيه للشراء.

22.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي

22.11 جنيه للشراء.

و22.38 جنيه للبيع.

اسعار العملات العربية

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر



وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 62.22 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022

ارتفع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 بشكل طفيف خلال التعاملات اليومية بالأسواق المحلية، حيث جاء سعر غرام الذهب اليوم مرتفعاً بمقدار أقل من ريال واحد عن سعر أمس الأحد، متأثراً بصعود سعر المعدن الأصفر عالمياً بشكل طفيف في أول يوم عمل بالبورصة العالمية بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية (السبت والأحد)، مع زيادة حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية في المملكة.

سعر الذهب في السعودية

سعر غرام الذهب عيار 24 في السعودية: 206.53 ريال، ما يعادل (55.07 دولار).

سعر غرام الذهب عيار 22 في السعودية: 189.32 ريال، ما يعادل (50.48 دولار).

في حين جاء سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية: 180.71 ريال، ما يعادل (48.19 دولار).

وسعر غرام الذهب عيار 18 في السعودية: 154.90 ريال، ما يعادل (41.31 دولار).

وجاء سعر غرام الذهب عيار 14 في السعودية: 120.48 ريال، ما يعادل (32.13 دولار).