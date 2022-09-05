مع قرب العام الدراسي.. رفع 120 طن مخلفات وزراعة أشجار بقرى أبومناع غرب

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جانب من الحملة
جانب من الحملة

نفَّذت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، التابعة لمركز ومدينة دشنا، مع قرب العام الدراسي الجديد، حملة مكبرة لرفع للمخلفات من شوارع القرى التابعة لها والمناطق المحيطة بالمدارس، والتي بلغت قرابة إلى 120 طن، استمرارًا لجهود الوحدة المحلية في أعمال رفع المخلفات ومتابعة النظافة العامة.

 

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية بأبومناع غرب، إنه تم عمل حملة نظافة مكبرة، ضمن أعمال نظافة وتجميل القرى التابعة للوحدة المحلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مركز ومدينة دشنا، بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات والتراكمات.

رفع 120 طن مخلفات 

وأوضح جيلاني، أن الحملة تمكنت من رفع وإزالة كمية قدرت بنحو 120 طنا من القمامة المتراكمة في الشوارع، والمخلفات الصلبة والأتربة من الشوارع الفرعية والعمومية بالقرية، وحفاظا على صحة وسلامة جميع المواطنين من انتشار العدوى والأمراض.

 

وأكد رئيس الوحدة المحلية، أن العمل مستمر لحملات رفع كفاءة النظافة العامة بقرية أبومناع غرب، والقري التابعة لها، ضمن خطة القرية للحد من انتشار القمامة والمخلفات، والعمل على الحفاظ على الظهر العام للشوارع.

زراعة 100 مليون شجرة

وأشار، إلى ان الوحدة المحلية تستكمل أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة في الشوارع والميادين، وعدد من المنشآت الحكومية كالمدارس، وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لتوفير مساحات خضراء تكون متنفسًا للمواطنين.

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