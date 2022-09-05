البورصة تواصل الارتفاع بدعم مشتريات المصريين والعرب

شهدت البورصة المصرية، ارتفاع مؤشراتها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 10095 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 1915 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 12502 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 4083 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 2212 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 3170 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3764 نقطة.



وأعلنت شركات ابن سينا فارما، أوراسكوم المالية القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 500 ألف سهم خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 1.48 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 51 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.12% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 300 ألف سهم، شراء الخامسة 350 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.53% من أسهم رأس المال.



في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية-إيسترن كومباني، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 224.5 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المجموعة المصرية العقارية 242.5 ألف سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، شركة مستشفى كليوباترا، 77 ألف سهم، 224.4 ألف سهم، 25 ألف سهم، 65 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، 425 ألف سهم، 50 ألف سهم، 26.6 ألف سهم، 284.9 ألف سهم، على التوالي.



في سياق منفصل قالت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، إن الشركة ستتقدم بالتماس على قرار حظر استفادتها من نظم التداول المعمول بها بالبورصة المصرية، والوقوف على المخالفات المنسوبة للشركة، والعمل على سرعة إزالتها وفقًا للقوانين والإجراءات الموضوعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، مع تعهد بوضع خطة زمنية عاجلة لإزالة المخالفات في أقرب وقت ممكن لتخفيف الأضرار الواقعة على الشركة ومساهميها وموظفيها.



من جهة أخرى قالت شركة آسيك للتعدين-اسكوم، إن إجمالي إيرادات الشركة بلغت 641.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 456.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وتحلت الشركة للربحية وبلغت 67.98 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 36.3 مليون جنيه.