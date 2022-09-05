أهلاوي تابعني اتابعك يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج أهلاوي تابعني اتابعك موقع التواصل الاجتماعي “توتير” خلال الساعات الماضية من جانب الجماهير الأهلاوية في فكرة جديدة لدعم الكيان ولم الشمل مرة أخرى.

أهلاوي تابعني اتابعك

وجاءت فكرة هاشتاج أهلاوي تابعني اتابعك من أجل التعرف أكثر على أصدقاء ومتابعين كما أنها تقارب المسافات وتفتح مجال كبير للنقاش حول أزمات النادي وما يحتاجه الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن أبرز التغريدات التي أطلها احد جماهير الأهلي لشرح فكرة أهلاوي تابعني اتابعك كتب: “الفكره دي جميله أو ي بتقرب المسافات وبنتابع بعض وتكبر حسابتنا ونعرف اهلاويه ونكون صداقات جديده والتحديات إلى بتواجه نادينا بتطلب مننا نكون على قلب رجل واحد #اهلاوي_تابعني_اتابعك”

تويتر يشتعل بهاشتاج أهلاوي تابعني اتابعك

ولقت الفكرة إقبال كبير من جماهير النادي الأهلي بل شارك فيها أيضًا العديد من اللاعبين السابقين أبرزهم مدافع الفريق ماهر همام.

كما حرصت الجماهير الأهلاوية على تداول بعض الصور الخاصة للقائد السابق وليد سليمان بعد اعتزاله بجانب صورة لرئيس النادي الحالي محمود الخطيب مع محمود طاهر الرئيس السابق في عزاء شقيقه الخطيب.