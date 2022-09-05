أول تعليق من مورينيو بعد هزيمة روما المذلة

الفجر الرياضي
مورينيو
مورينيو

علق جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي على الهزيمة المذلة من أودينيزي مساء أمس الأحد برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي.

 

تعليق مورينيو على هزيمة روما

وعقب اللقاء الذي احتضنه ملعب (فريولي الجديد)، قال مورينيو "أفضل خسارة مباراة بنتيجة 4-0، عن الهزيمة في 4 لقاءات بهدف دون رد".

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أودينيزي يذيق روما مرارة الخسارة الأولى بالكالتشيو

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موعد مباراة روما المقبلة في الجولة السادسة بالدوري الإيطالي والقناة الناقلة

وتابع "خسرنا فقط 3 نقاط، وأربع مباريات تعني 12 نقطة.. الأمر صعب، لكننا ننظر دائما للأمام.. نمتلك 10 نقاط، وسنمضي في طريقنا".

 

ورغم الخسارة، إلا أن المدرب المخضرم أثنى على أداء نجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا، وقال في هذا الصدد "ديبالا كان أفضل لاعب في الملعب، رغم هذه النتيجة".

 

مورينيو يتوعد لودوجوريتس رازجراد البلغاري

وأضاف "أضعنا العديد من الفرص في مباراة مفتوحة، وقبل هدف التقدم الأول لأودينيزي، كانت لنا فرصة واضحة.. المنافس استطاع استغلال الفرص التي صنعها.. سنفكر في مباراة الخميس المقبل (في الدوري الأوروبي أمام لودوجوريتس رازجراد البلغاري)".

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أوينيزي يُمطر شباك روما برباعية في الدوري الإيطالي

ورغم وجود حالة جدلية في المباراة، بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح "الجيالوروسي"، إلا أن المدرب البرتغالي أنهى الأمور سريعا، حيث قال: "عندما تخسر 4-0، فلا يمكن الحديث عن الحكام".
 

روما مورينيو اودينيزي الدورى الايطالى

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