تعرف على درجات الحرارة اليوم الاثنين 5 / 9 / 2022 في الأقصر

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الاثنين 5 / 9 / 2022 بمحافظة الأقصر، متوقعة شدة حرارته نهارًا،  مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن درجات الحرارة من المتوقع أن تسجل اليوم في محافظة الأقصر، الصغرى منها 28، والعظمى 41،  و المحسوسة 42 درجة،  وأن نسبة الرطوبة تسجل ما بين 10 % إلى 15 % نهارًا، و30 % إلى 35 % ليلًا.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة علي مدار اليوم ليزيد من الاحساس بحرارة الطقس ليكون شديد الحرارة.

بيان بدرجات الحرارة: 


القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 34 23

بنها 33 24

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 33 24

السويس 33 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 25

شلاتين 38 29

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 34 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 35 23

العريش 30 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 27

نخل 34 25

نويبع 36 27

طابا 35 27

نويبع 36 27

حلايب 35 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 39 27

الفيوم 34 24

بني سويف 34 23

المنيا 35 23

أسيوط 36 23

سوهاج 38 24

قنا 40 27

أسوان 42 29

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 42 27

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 36 26.

الاقصر محافظة الأقصر الأقصر اليوم اخبار الاقصر اخبار محافظة الاقصر

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وارسنال يلا شوت الجديد 4/9/2022 بالدوري

عاجل.. شعبة الدخان لـ" الفجر": زيادة جديدة في بعض اصناف السجائر الاجنبية

عاجل.. الأهلي يفاجئ عبدالحفيظ وسامي قمصان بهذا القرار

عاجل.. مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفا لـ سواريش

صفقة الموسم.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم " نجم عالمي "

ساحر الزمالك يحسم موقفه من ارتداء قميص الأهلي

تفاصيل تعاقد الأهلي مع صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

صفقة عالمية.. الخطيب يقترب من التعاقد مع ماكينة الأهداف الجزائرية