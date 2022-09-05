تعرف على درجات الحرارة اليوم الاثنين 5 / 9 / 2022 في الأقصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الاثنين 5 / 9 / 2022 بمحافظة الأقصر، متوقعة شدة حرارته نهارًا، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن درجات الحرارة من المتوقع أن تسجل اليوم في محافظة الأقصر، الصغرى منها 28، والعظمى 41، و المحسوسة 42 درجة، وأن نسبة الرطوبة تسجل ما بين 10 % إلى 15 % نهارًا، و30 % إلى 35 % ليلًا.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة علي مدار اليوم ليزيد من الاحساس بحرارة الطقس ليكون شديد الحرارة.

بيان بدرجات الحرارة:



القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 34 23

بنها 33 24

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 33 24

السويس 33 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 25

شلاتين 38 29

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 34 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 35 23

العريش 30 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 27

نخل 34 25

نويبع 36 27

طابا 35 27

نويبع 36 27

حلايب 35 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 39 27

الفيوم 34 24

بني سويف 34 23

المنيا 35 23

أسيوط 36 23

سوهاج 38 24

قنا 40 27

أسوان 42 29

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 40 27.

أبو سمبل 42 27

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 36 26.