التقديم للصف الأول الابتدائي، تعد من الموضوعات الهامة التي تشغل بال العديد من أولياء الأمور، للتقديم لأبنائهم في المدارس.

ويبحث معظم أولياء الأمور عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023، "رياض الأطفال" والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقد تم فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويبدأ الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

التقديم للصف الأول الابتدائي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كافة الأوراق المطلوبة في التقديم للصف الأول الابتدائي، وقالت الوزارة أنه يجب علي الطالب متابعة التنسيق أولا وإعلان نتيجته من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويتم الاستعلام عن تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي (اضغط هنـــــــا).

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي 2023

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

- عدد 6 صور شخصية للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- دمغات التأمين الصحي.

- طابع مهن تعليمية وتنمية موارد وتمويل مشروعات.

- إيصال كهرباء أو ماء أو غاز.

- ملف به أوراق التقديم.

- صورة من التقديم على الإنترنت بها 3 رغبات لثلاث مدارس أولهم المدرسة التي ترغب التقديم فيها.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي

لا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات بالنسبة للتقديم للحضانة لا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات بالنسبة لطفل الصف الأول الابتدائي

طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي

- يمكن تسجيل طلبات التقدم للصف الأول الابتدائى من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

- يمكن تقديم طلب الإلتحاق للمدارس الإبتدائية الرسمية وذلك بإستخدام بيانات الرقم القومى للطفل المتقدم كما يمكن لولى الآمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة.

- يمكن لولى الآمر تعديل المدارس 6/1 التى تم تسجيلها كرغبات الكترونيا خلال الفترة المحددة حيث إنه لن يتمكن من إجراء اى تعديلات بعد ذلك.

- يجب الانتباه والتأكيد عند إختيار محافظة السكن لانك لن تستطيع تعديلها بعد الحفظ.

- يجب كتابة عنوان السكن بشكل مفصل لأنه من أهم معايير القبول بالمدرسة.

- يمكن التوجه إلى المدرسة التى يرغب فى التقدم لها، فى حالة تعسر ولى الأمر فى التسجيل الالكترونى ومعه صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الأصلية للاطلاع عليها وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر وصورة منها ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة بتسجيل رغبة بالالتحاق إلكترونيا بالمدرسة.

- من خلال التطبيق الإلكترونى الخاص به، يتاح لولي الأمر الاطلاع على المدرسة التى تم قبول نجله بها ويلزم على ولى الامر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى ليتم فحصه بلجنة المختصة بالمدرسة.