أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-9-2022 في مصر والعالم العربي

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أسعار الذهب
أسعار الذهب

أسعار الذهب، توجد العديد من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين وعلى رأسها أسعار الذهب ومواد البناء مثل الحديد والإسمنت إلى جانب الخضروات والفاكهة والدواجن والبيض وغيرها.

أسعار الذهب

ويتساءل الكثيرون عن أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق الخامس من سبتمبر 2022، مع التداولات اليومية، والتي شهدت استقرار ملحوظا، حيث انتهت الجلسات بنفس أسعار تداولات يوم أمس.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلا تعاملات السبت الماضي، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنحو جنيه، بينما سجل عيار 24 ارتفاعا بـ1.15 في حين زادت أسعار الذهب عيار 18 بنحو 95 قرشًا.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-9-2022 في مصر 

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 نحو 1115 جنيهًا للشراء، مقابل 1110 جنيهات للبيع.

أسعار الذهب عيار 18

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 في سوق الصاغة 955.75 جنيه للشراء مقابل 951.5 جنيه للبيع.

أسعار الذهب عيار 24

وحققت أسعار الذهب عيار 24 قرابة الـ1274.25 جنيه للشراء مقابل 1268.5 جنيه للبيع. 

أسعار الذهب عيار 14

 ووصلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 743.25 جنيه للشراء مقابل 740 جنيهًا للبيع. 

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أسعار جنيه الذهب اليوم في مصر 

وسجلت أسعار جنيه الذهب اليوم الاثنين الموافق الخامس من سبتمبر 2022، في سوق الصاغة 8920 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة. 

أسعار الذهب اليوم الاثنين في بعض الدول العربية

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 بعد الانخفاض 202.12 درهم، والذهب عيار 22 سجل 185.28 درهم، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 176.86 درهم، وتراجعت أسعار الذهب عيار 18 إلى 151.59 درهم، وبلغ الذهب عيار 14 نحو 117.91 درهم.

 أسعار الذهب اليوم في الكويت

 وصلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 16.99 دينار، وبلغ الذهب عيار 22 نحو 15.58 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 14.87 دينار، فيما بلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 12.75 دينار، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 9.91 دينار.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

بلغت أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 206.41 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 22 نحو 189.32 ريال، فيما وصل الذهب عيار 21 نحو 180.71 ريال، أما الذهب عيار 18 فسجل 154.90 ريال، في حين بلغ الذهب عيار 14 نحو 120.48 ريال.

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