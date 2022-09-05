ازدادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محرك جوجل العالمي، عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

وتصدرت نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2022، مواقع البحث عبر محرك جوجل، وذلك عقب إتاحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية، وذلك من خلال الدخول عبر الموقع الذي خصصته لذلك تيسيرا على أولياء الأمور.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2022، وذلك وفقا ما أعلنه الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي على النحو التالي:-

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2022

ويمكن الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2022، من خلال الدخول على رابط خصصته وزارة التعليم، وتتيح وزارة التربية والتعليم الدخول مباشرة على الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا) من أجل معرفة نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2022.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال

وظهرت نتيجة رياض الأطفال في بعض المديريات والمحافظات، إذ يمكن لولي الأمر الدخول على الرابط المخصص المرفق أعلاه لذلك لمعرفة المدرسة التي جرى قبول أبنائه بها.

وعلى الراغبين في معرفة النتيجة الدخول على الرابط، واتباع الخطوات التالية:

خطوات معرفة نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

- وعقب الدخول على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم عليك كتابة الرقم القومي لولي الأمر.

- كتابة كلمة السر الخاصة بحساب ولى الأمر.

- الضغط على تسجيل الدخول، وعلى الفور تظهر المدرسة التي جرى قبول الطفل بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

وعلى ولي الأمر إحضار بعض المستندات المطلوبة لتسليمها للمدرسة (الأوراق المطلوبة للتقديم على رياض الأطفال بالمدارس التجريبية)، وهي:

- حافظة بلاستيكية تتضمن المستندات.

- صور حديثة للطفل مقاس 4 في 6 بخلفية بيضاء «6 نسخ».

- شهادة ميلاد مميكنة للطفل أصل وصورتين.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- ملف تقدم وحافظة أوراق والطوابع اللازمة.

- بطاقة التأمين الصحي للطفل وعليها طوابع التأمين الصحي اللازمة.

- ما يثبت محل سكن الطفل داخل المربع السكني للمدرسة.