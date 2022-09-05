تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر

تبحث مجموعة كبيرة من أولياء الأمور لإلحاق أبناءهم بالقطاع الأزهري، وترسيخ الدين في أذهانهم، لذلك يتسألون عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر، عقب إتاحة الأزهر الشريف رابط التقدم للصف الأول الإبتدائي في المرحلة الابتدائية لكافة المعاهد العادية والنموذجية والخاصة للعام الدراسي الحالي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، وهي على النحو التالي:-

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

وأتاح الأزهر الشريف الرابط الخاص بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة الأزهر الشريف (اضغط هنـــــــا).

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

ونقدم لكم متابعينا وزوارنا الكرام، شروط التقديم لمرحلة الصف الأول الابتدائي، في جميع المعاهد الأزهرية، للعام للدراسي الحالي 2022-2023، التي قام بتحديدها قطاع المعاهد الأزهرية، وهي كالاتي:

- أن سيكون الحد الأدنى للقبول في مرحلة الصف الأول الابتدائي، 6 سنوات إلى سن 9 سنوات.

- ففي حال وجود أماكن ليس بها طالب في الصف الأول الابتدائي قد يجوز النزول إلى سن 6 أشهر، ويكون كحد أدنى لعمر القبول.

- ويشترط أن يوقع ولي الأمر على الإقرار بعدم التحويل من "التعليم الأزهري" إلى "التعليم العام" في مراحل الدراسة.

- لا يجوز للطالب التقديم في أكثر من معهد من "المعاهد الأزهرية" في ذات الوقت، على أن سيؤخذ الإقرار اللازم على المقدم "ولي الأمر" بذلك.

- يؤخذ إقرار على المقدم الطلب "ولي الأمر" بأن قبول الأوراق الخاصة بابنه، ليس نهائيًّا؛ إلا عقب ظهور نتائج التنسيق المعتمد من جميع الإدارات التعليمية والمنطقة الذي يتبع لها المعهد.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري للعام الحالي الدراسي 2022-2023، فيما يلي:

- شهادة ميلاد للطالب أصلية كمبيوتر.

- كشف طبي للطالب معتمد من التأمين الصحي بخلو الطفل من الأمراض المعدية.