كريم حافظ يتصدر "جوجل" بعد انتقاله لبيراميدز رسميًا

تصدر اللاعب كريم حافظ تريند الظهير الأيسر الذي مثل منتخب مصر في العديد من المباريات، محرك البحث الشهير جوجل اليوم الاثنين الموافق الخامس من سبتمبر 2022، بعد انتقاله رسميا إلى صفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر.

كريم حافظ

وكشف بيراميدز عن إتمامه التعاقد مع الظهير الأيسر كريم حافظ في صفقة انتقال حر ليصبح لاعبا في صفوف النادي، ضمن تحركات إدارة بيراميدز نحو دعم فريق الكرة الأول بصفقات قوية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

كريم حافظ ينتقل بيراميدز

وبموجب التعاقد يلعب كريم حافظ مع بيراميدز لمدة موسمين قادمين، حيث يستمر اللاعب في صفوف النادي وفقا للتعاقد حتى 2024.

معلومات عن كريم حافظ

ولد كريم حافظ في الـ12 من مارس 1996، وانطلق اللاعب في عالم كرة القدم من خلال نادي وادي دجلة، وبعدها خاض تجربة احترافية في صفوف نادي ليرس البلجيكي، ليواصل مسيرته اللعب للعديد من الأندية.

تجارب كريم حافظ الاحترافية

وخاض كريم حافظ العديد من التجارب في عدة أندية تضمنت أومونيا نيقوسيا القبرصي، ولانس الفرنسي، وباشاك شهير، وقاسم باشا، ومالطيا سبور بالدوري التركي، كما ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأندية المصرية الكبرى في وقت سابق.

مشاركات كريم حافظ مع المنتخب

مثَل كريم حافظ المنتخب الوطني المصري في 7 مباريات، بدأها في شهر أغسطس 2015 عندما واجه "الفراعنة" منتخب مالاوي، في مباراة ودية دولية.

فشل انتقال كريم حافظ إلى الأهلي

وارتبط اسم كريم حافظ بالنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، ولا سيما في ظل رغبة المارد الأحمر بتدعيم الجهة اليسرى للفريق الأول، الذي يلعب بها بشكل أساسي الدولي التونسي علي معلول، إلا أن الاختلاف على قيمة اللاعب المالية حال دون إتمام التعاقد.