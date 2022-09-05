البنك المركزي الصيني يخفّض متطلبات احتياطي العملات الأجنبية بمقدار نقطتين مئويتين

قرر البنك المركزي الصيني خفض متطلبات احتياطي العملات الأجنبية للمؤسسات المالية بمقدار نقطتين مئويتين إلى 6٪، اعتبارًا من 15 سبتمبر.

وقال بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” في إشعار على موقعه على الإنترنت إن نسبة متطلبات الاحتياطي ستنخفض إلى 6 في المائة من 8 في المائة حاليا موضحا أن التخفيض يهدف إلى تحسين قدرة المؤسسات المالية على استخدام رأس المال من العملات الأجنبية.

وقد ارتد اليوان على الصعيدين الداخلي والخارجي لفترة وجيزة بنحو 200 نقطة بعد إعلان بنك الشعب الصيني عن الخطوة المذكورة، وقلّص بعض خسائره السابقة.

الجدير بالذكر أن بنك الشعب الصيني خفّض نسبة متطلبات احتياطي النقد الأجنبي آخر مرة بمقدار 100 نقطة أساس في أبريل.