أسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك اليوم الإثنين 5-9- 2022

اختلاف يومي ملحوظ في أسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري نتيجة لاختلاف الاوضاع الاقتصادية العالمية يوميا حيث وصل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي لـ 19.1808 للشراء، 19.2583 للبيع.

سعر الدولار الامريكي في البنك الأهلي اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الاثنين 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم:

وصل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 19.18 جنيه للشراء و19.24 عند البيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib:

وصل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي "Cib"

19.2 جنيه للشراء و19.26 للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك ابو ظبي الاسلامي اليوم:

حقق الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك ابو ظبي الاسلامي 19.23 للشراء، 19.26 للبيع.

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد اليوم:

وصل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد نحو 19.16 جنيها للشراء، و19.26 جنيه للبيع.





سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي اجريكول المصري اليوم:

وسجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي اجريكول اليوم 19.19 جنيها للشراء و19.26 عند البيع

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم:

حقق سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 19.16 للشراء و19.26 للبيع

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية اليوم:

وصل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية لنحو 19.2 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك " "HSBC":

سجل الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك "HSBC" ل 19.16 للشراء و19.26 عند البيع.

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك "saaib":



ووصل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك saaib إلي 19.16 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولاروالامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك ابو ظبي اليوم:

حقق الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك ابو ظبي الاسلامي 19.23 جنيه للشراء، و19.26 للبيع

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم:



وصل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم ل 19.16 للشراء و19.26 عند البيع.