"أوبك+ " تخفض إنتاج النفط إلي 100 ألف برميل يوميًا في أكتوبر

قررت مجموعة أوبك في أحدث اجتماع وزاري لها خفض إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميًا مقابل الزيادة التي أقرتها خلال الاجتماع الماضي.

وأكّد الاجتماع الوزاري لأوبك+ التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق النفط في الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها.

وأكّد الاجتماع أن التذبذب الشديد وحال عدم اليقين المتزايدة تتطلبان تقييمًا مستمرًا لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرقٍ مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

كما أكّد أن لدى أوبك+ من الالتزام والمرونة والوسائل، ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون.

ويأتي اجتماع أوبك+ على خلفية معقدة كان من بينها احتمال زيادة الإمدادات بفضل عودة الخام الإيراني إلى الأسواق إذا نجحت إيران في إحياء اتفاق عام 2015 النووي مع القوى العالمية.

ومن ناحية أخرى قالت روسيا إنها ستوقف الإمدادات للدول التي تدعم فكرة وضع حد أقصى لأسعار إمدادات الطاقة الروسية في خضم الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا.

كما واصلت روسيا خفض شحنات الغاز إلى أوروبا، مما سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.

وتراجع خام برنت إلى نحو 95 دولارا للبرميل من 120 دولارا في يونيو حزيران وسط مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي وركود في الغرب.