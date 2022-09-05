قفزة في أسعار النفط مع موافقة "أوبك+" على خفض الإنتاج

قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط نحو أربعة بالمئة خلال التعاملات يوم الاثنين، موسعة مكاسبها بينما اتفق أعضاء مجموعة أوبك+ على خفض صغير في إنتاج الخام لتعزيز الأسعار.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 3.53 دولار إلى 96.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.30 دولار إلى 90.20 دولار للبرميل.

والأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين في عطلة عامة.

وقالت أوبك+ إنها ستخفض إنتاج النفط لشهر أكتوبر تشرين الأول بمقدار 100 ألف برميل يوميا، أو 0.1 بالمئة فقط من الطلب العالمي، واتفقت أيضا على أنها قد تجتمع في أي وقت لتعديل الإنتاج قبل اجتماعها المقرر القادم في الخامس من الشهر القادم.