الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك يدعو لاجتماع طارئ لبحث قرار وقف الصيد الرياضي بالبحر الأحمر

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الاتحاد المصري لرياضة
الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك

•     رئيس الاتحاد: القرار يؤثر على تجهيز المنتخب الوطني لصيد الأسماك لبطولة العالم بإيطاليا بعد أيام

•     نائب رئيس الاتحاد: وقف الصيد الرياضي "قرار غير صائب".. ويؤثر على طلب مصر تنظيم بطولة العالم  بالجونة في ٢٠٢٣

 

 

دعا الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك إلى اجتماع طارئ، لبحث القرار الخاص بوقف الصيد الرياضي بالبحر الأحمر، بعد تعرض إحدى السائحات لهجوم من أسماك القرش، يونيو الماضي، موضحًا أن ذلك القرار قد تم اتخاذه رغم أن صيد الأسماك ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بتلك الهجمات.

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اجتماع طارئ لبحث القرار الخاص بوقف الصيد الرياضي بالبحر الأحمر

 

وأكد الاتحاد، أنه سيقوم بإصدار بيان رسمي بنهاية اجتماعه، مع مخاطبة كافة المسؤولين حول الآثار السلبية لذلك القرار، مدعمًا بالمستندات العلمية الخاصة بسلوكيات القرش.

وذكر المهندس "محمد قداح"، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، أن الاتحاد قد عقد عدة اجتماعات لمناقشة الآثار السلبية لذلك القرار، على أنشطة الصيد الرياضي بالأندية الأعضاء، وعلى إعداد وتجهيز المنتخب الوطني لصيد الأسماك الذي سيشارك في بطولة العالم بإيطاليا بعد أيام.

 

وقف الصيد الرياضي قرار غير صائب

 

ووصف اللواء "فواد سكر"، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وقف الصيد الرياضي بأنه قرار غير صائب، يحمل آثارًا سلبية على طلب مصر تنظيم بطولة العالم للصيد الرياضي بمدينة الجونة العام المقبل، فضلا عما يتسبب فيه ذلك القرار من تأثيرات سلبية  على سياحة الصيد الرياضي وموقع مصر على خريطة السياحة الرياضية العالمية، خاصة مع وجود أول محطة وزن عالمية معتمدة من المنظمة الدولية لرياضة صيد الأسماك IGFA للأرقام القياسية للأسماك في الشرق الأوسط وإفريقيا بمدينة الجونة بالبحر الأحمر، تم من خلالها تحقيق أكثر من ١٥ رقمًا عالميًا لمصريين وأجانب.

الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك
الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك
المهندس محمد قداح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك
المهندس محمد قداح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك
الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك قرار وقف الصيد الرياضي البحر الاحمر اجتماع طارئ

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