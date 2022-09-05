أسعار النفط تنهي التعاملات على ارتفاع وخام برنت يسجل 95.74 دولار للبرميل

أغلقت أسعار النفط مرتفعة نحو ثلاثة في المئة يوم الاثنين بينما اتفق أعضاء مجموعة أوبك+ على خفض إنتاجي صغير قدره 100 ألف برميل يوميا لتعزيز الأسعار.

وأنهت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني جلسة التداول مرتفعة 2.72 دولار، أو 2.92 بالمئة، لتسجل عند التسوية 95.74 دولار للبرميل.

وخلال الجلسة قفزت عقود برنت نحو أربعة دولارات، لكنها قلصت مكاسبها بفعل تعليقات من البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم باتخاذ كل الخطوات الضرورية لتعزيز إمدادات الطاقة وخفض أسعارها.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط دولارين، أو 2.3 بالمئة، إلى 88.85 دولار للبرميل وسط تعاملات ضعيفة في عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن توقعات بنمو اقتصادي عالمي ضعيف كانت وراء قرار موسكو وحلفائها في أوبك+ خفض إنتاج النفط.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف قوله إن روسيا ستخفض في الغالب إنتاجها النفطي بنحو اثنين في المئة هذا العام.

وهبطت أسعار النفط في الأشهر الثلاثة الماضية من أعلى مستوياتها في عدة أشهر التي سجلتها في مارس آذار مع تعرضها لضغوط من مخاوف بأن زيادات أسعار الفائدة وقيود كوفيد-19 في الصين قد يبطئان النمو الاقتصادي العالمي ويقوضان الطلب على الخام.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي توقعاتها للطلب على النفط للعام الحالي، فيما يرجع جزئيا إلى أنها تتوقع تحولا من الغاز إلى النفط في بعض الدول بسبب أسعار قياسية مرتفعة للغاز الطبيعي والكهرباء.