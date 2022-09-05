أسعار الذهب اليوم الاثنين 5 سبتمبر2022 في مصر.. محدث الآن

تراجعت اسعار الذهب اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 في مصر تراجع طفيف وسط ترقب للسوق العالمية والمحلية نظرا لتطورات في الأداء الاقتصادي، ونجح الذهب عالميًا في تعويض جزء من خسائر الأسبوع الماضى وتسجل أونصة الذهب الآن في السوق العالمي 1714 دولار.

ونقدم متوسط اسعار الذهب اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، بمحلات الصاغة وأسواق الذهب فى مصر دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم



بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم 5 سبتمبر 2022 نحو 1108 جنيه في محلات الصاغة وأسوق الذهب خلال التعاملات المسائية

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم 5 سبتمبر 2022 نحو 1266 جنيه في محلات الصاغة وأسوق الذهب خلال التعاملات المسائية



سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم 5سبتمبر 2022 إلى 949.7 جنيه مصري في محلات الصاغة وأسوق الذهب خلال التعاملات المسائية.



سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم:

استقر سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم 5 سبتمبر 2022 عند 740.7 جنيه في محلات الصاغة وأسوق الذهب خلال التعاملات المسائية



ومن الجدير بالذكر ان سوق الذهب العالمي ينتظر في هذا الأسبوع مجموعة من الأحداث الهامة التي من الممكن أن تؤثر على تداول الذهب، حيث تؤثر الأحداث والتقارير الاقتصادية في تغيير توجهات المستثمرين نحو الملاذات الاقتصادية الامنة، ويرتبط سعر الذهب في مصر بحركة سعر الذهب عالميًا وكذلك حركة الدولار في مصر، إضافة إلي عوامل العرض والطلب.