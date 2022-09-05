تنسيق الدبلومات الفنية.. كيفية تسجيل طلاب الدبلومات لحجز اختبارات القدرات

تنسيق الدبلومات الفنية، تساءل طلاب وطالبات الدبلومات الفنية عن كيفية حجز موعد لإجراء اختبارات القدرات الخاص بتنسيق الدبلومات الفنية، وذلك عقب إعلان كافة التفاصيل من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق الدبلومات الفنية وحجز اختبار القدرات

كشفت وزارة التعليم العالى، اليوم الاثنين الموافق الخامس من سبتمبر 2022، عن كيفية تسجيل طلاب الدبلومات لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني،

كيفية التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية وحجز القدرات

وبحث طلاب الدبلومات الفنية عن كيفية الدخول إلى موق الوزارة الرسمي والمخصص للتنسيق الإلكتروني وكيفية حجز موعد لإجراء الاختبارات بشكل صحيح وسهل.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لأبنائها الكرام كيفية الدخول إلى موقع تنسيق الدبلومات الفنية وحجز موعد إجراء اختبار القدرات في السطور التالية:

- الدخول إلى موقع تنسيق الدبلومات الفنية من خلال الضغط هنا.

- اختيار صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات.

- تسجيل بيانات الطالب بالمدارس الفنية الصناعية "رقم الجلوس- الرقم السري".

- وضع كود تنسيق الدبلومات الفنية والرقم السرى لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية - التمريض).

- التأكد من صحة بيانات الطالب "رقم الجلوس - اسم الطالب" المدونة على موثع تنسيق الدبلومات الفنية.

ظهور قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة والكليات وأماكن أدائها.

- اختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية لإجراء الاختبار.

- طباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد عقب انتهاء الطالب من التسجيل.

وحددت الوزارة العديد من الشروط الواجب توافرها خلال تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية واختيار موعد وحجز اختبار القدرات، مثل:

1- ضرورة التزام الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التى تقع فى نطـاق توزيعهم الجغرافى "أ" مع عدم السماح لهم بأداء أى اختبارات خارجه.

2- التزام الكليات المعنية بعقد اختبارات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجى المدارس الفنية الصناعية، وكود التنسيق واسم الطالب لخريجى المعاهد الفنية الصناعية والتمريض حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

3- تزويد برنامج تنسيق الدبلومات الفنية الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك، ولن يُعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

4- الامتحانات ستجرى فى مواعيد مقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصُا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.