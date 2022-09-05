موعد مباراة الزمالك والهلال السعودى فى كأس لوسيل والقنوات الناقلة

مباراة الزمالك والهلال السعودى، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي اللقاء المهم والمرتقب بين فريقي الزمالك بطل الدوري المصري، والهلال الحاصل على الدوري السعودي، على لقب "كأس لوسيل".

مباراة الزمالك والهلال السعودى

ويخوض الزمالك مواجهة قوية أمام الهلال السعودى فى كأس لوسيل يوم الجمعة المقبل الموافق التاسع من سبتمبر الجارى، فى المباراة التي ستشهد منافسة شرسة بين اللاعبين من أجل نيل شرف الحصول على الكأس التي تستضيفها قطر.

مباراة الزمالك والهلال السعودى في كأس لوسيل

وتجمع المباراة الشرفية بين بطلي الدورى المصرى والسعودى، وهو ما يعطي قوة لتلك المواجهة التي يسعى الفريقان للفوز بها في تلك المناسبة التاريخية، حيث يأمل البرتغالى جيوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، إشراك القوام الأساسى للتتويج بها أمام منافس قوي.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام أبرز المعلومات عن مباراة الزمالك والهلال السعودى في السطور التالية:

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودى

وتنطلق مباراة الزمالك والهلال السعودى على لقب كأس لوسيل يوم الجمعة المقبل، الموافق التاسع من سبتمبر الجارى فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، الـ9 بتوقيت السعودية، العاشرة في الإمارات العربية المتحدة.

مكافآت كأس لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

ورصدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس لوسيل مكافأة مالية كبيرة، حيث يحصل الفائز بالمواجهة على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار، وهو ما سينعش خزينة الزمالك الذيب بصدد إبرام العديد من الصفقات.

تشكيل مباراة كأس لوسيل المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض فيريرا مدرب الزمالك مواجهة كأس لوسيل بتشكيل مكون من عواد في حراسة المرمى، أمامه الرباعى من اليمين للشمال حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ومحمود حمدى الونش وأحمد فتوح، وفى الوسط إمام عاشور ومحمد عبد الغنى وأحمد سيد زيزو وسيد نيمار ويوسف أوباما، وفى الهجوم الجزيرى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل

وأعلنت قناة الكأس القطرية، عن إذاعة مباراة كأس لوسيل، التي تجمع بين فريقي الزمالك المصري والهلال السعودي عبر شاشتها المفتوحة يوم الجمعة المقبل الموافق التاسع من سبتمبر الجاري، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، إلى جانب قناة بي إن سبورتس المفتوحة.