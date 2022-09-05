تراجع كبير بمؤشر الأسهم الألمانية بعد توقف الغاز الروسي

تراجع المؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية أكثر من اثنين في المئة ليقود انخفاضات بين مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم الاثنين بعد أن أوقفت روسيا ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أوروبا، مما يثير مخاوف حيال تزايد أسعار الطاقة ونقص في الإمدادات الشتوية في المنطقة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.6 في المئة في حين أنهى داكس جلسة التداول على خسارة 2.2 في المئة، مسجلا أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية في أكثر من أسبوع.

وأعلن عملاق الغاز الروسي جازبروم في وقت متأخر يوم الجمعة أن خط الأنابيب الرئيسي إلى أوروبا سيبقى مغلقا لأجل غير مسمى، في مقابل توقعات باستئناف التدفقات يوم السبت بعد أعمال صيانة لثلاثة أيام.

وهبط سهم يونبير، أكبر مستود للغاز الروسي في ألمانيا، 11 في المئة في حين انخفض سهم شركتها الأم الفنلندية فورتوم 8.9 بالمئة. وتراجع سهم (بي إن إي) الألمانية للمرافق 4.1 في المئة.

وهبطت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية 4.8 في المئة بعد أن خفض بنك مورجان ستانلي تصنيفه للقطاع.

وجاءت أسهم الطاقة بين عدد قليل من الرابحين في أوروبا مع صعود مؤشرها 2.2 في المئة وسط ارتفاع أسعار النفط.