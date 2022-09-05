ميناء دمياط يتداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة

قالت هيئة ميناء دمياط إنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تداول 25 سفينة حاويات وبضائع العامة و3316 شاحنة.

وأضافت الهيئة اليوم الاثنين أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2637 طن قمح متجهان إلى صوامع كفر الشيخ وكوم ابو راضي فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 124 ألفا و845 طنا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 155 ألفا و274 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15148 طنا تشمل " 2045 طن رمل و5 آلاف طن علف و600 طن ملح و6 آلاف طن يوريا و1503 أطنان بضائع متنوعة.. بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34531 طنا تشمل "1300 طن ذرة و13800 طن قمح و8210 أطنان خردة و802 طن خشب زان و3272 طن ابلاكاش و5000 طن زيت طعام و2147 طن حديد ".