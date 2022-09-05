27 % ارتفاع في صادرات مصر من الصناعات الهندسية



أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية،عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة(يناير-يوليو) من العام الحالي بنسبة 27% لتسجل 2.1 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بالفترة نفسها من الفترة عام 2021.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس اليوم/الاثنين إلى أن صادرات القطاع ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 24% مسجلة 258.7 مليون دولار مقارنة بنحو 209.1 مليون دولار فى يوليو 2021.

وأوضح أن أهم القطاعات التي حققت زيادة خلال أول 7 أشهر من 2022، هي "الأجهزةالكهربائية" والتى قفزت بنسبة 44%،كما زادت صادرات "الكابلات "بنحو 64%، وحقتت صادرات "مكونات السيارات "ارتفاعا بنسبة10.1% وصادرات "الأجهزة المنزلية" بنحو 7%، كما نمت صادرات "الطلمبات والمراجل والمحركات" بنحو74% و"الآلات والمعدات" بنحو 125% والمعادن بنسبة 40%. وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها،ذكر التقرير أنه من بين الدول الأوروبية "المملكة المتحدة -سلوفاكيا- فرنسا التشيك - إسبانيا" وفي آسيا كلا من السعودية - الامارات - الكويت - الأردن -لبنان وفي إفريقيا الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا.

ويستعد المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لتنظيم بعثة HATS Egypt وهو الحدث الأكبر في قطاع الصناعات الهندسية، خاصة في ظل مشاركة 80 مشترٍ دولي، وهو ما يعد فرصة لتوقيع عقود تصديرية من مصر في إطار خطة النهوض بالصادرات ودعمًا لخطة الدولة لتحقيق استراتيجية الـ 100 مليار دولار.

وتنعقد النسخة الرابعة من HATS في الفترة من 2-4 أكتوبر 2022، وتشهد عقد عشرات اللقاءات الثنائية مع المشترين الدوليين المقرر استقبالهم في الحدث.

وشدد تقرير المجلس التصديري على أن HATS يعتبر الحدث الوحيد في مصر الذي يخدم صادرات قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشترين والتي تعد الأضخم لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.

وأشار إلي أن بعثات المشترين الكبرى مثل HATS فرصة ملائمة لاختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلى فرص تصديرية حقيقية وواعدة خلال الفترة القادمة، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها للعام الثاني على التوالي رغم الأحداث العالمية.