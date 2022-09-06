مواصلة استقرارها..اسعار الدولار بجمبع البنوك بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

افتتحت اسعار الدولار مقابل الجنية المصري تعاملات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر على استقرار بجميع البنوك، مواصلة استقراها منذ بداية تعاملات الاسبوع على الرغم من هبوط واسع لعملات العالمية امام الدولار.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022:

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي:

لبنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر:

بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية::

بنك الإسكندرية: 19.20جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة:

بنك القاهرة: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

البنك التجاري الدولي: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي:

البنك العربي الأفريقي: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بنك قناة السويس: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول :

بنك كريدي أجريكول: 19.19 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة:

بنك البركة: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

اسعار الدولار تواصل استقراها بالبنوك وترتفع 4 قروش الأسبوع الماضي:

وكانت اسعار الدولار شهدت على مدار تعاملات الاسبوع المضي ارتفاعات بقيمة 3 قروش، إلا إنه ا منذ بداية تعاملات الاسبوع الجاري تواصل استقرارها في البنك المركزي لتسجل 19.16 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع.

الجنيه من اسوء عملة إلى افضل عمله اداء في 2104:

وسلط تقرير لمجلس الوراء على تحول الجنيه المصري من أسوأ العملات أداءً عام 2014 إلى ثاني أفضل العملات أداء في العالم أمام الدولار (سعر البيع)، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري بشكل حاد، جعله أحد أسوأ عشر عملات أداءً على مستوى العالم خلال 2013 وفقًا لبلومبرج.

شار التقرير إلى أن سعر الصرف بلغ 7.18 جنيه في نهاية ديسمبر 2014، وفي سبتمبر 2015 جاء الجنيه المصري مبالغ في قيمته مع تراجع قيم عملات الأسواق الناشئة وفقًا لبلومبرج، وفي الشهر ذاته عادت السوق السوداء للدولار بعد توقف دام 8 سنوات وفقًا لفينانشال تايمز.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، بينما بلغ 18.38 جنيه في نهاية ديسمبر 2016، في حين جاء الجنيه المصري في يناير 2020 ضمن أفضل عملات العالم أداءً أمام الدولار خلال عام 2019 وفقًا لبلومبرج، كما بلغ 15.76 جنيه في نهاية ديسمبر 2021، وسجل الدولار 19.26 جنيه في 31 أغسطس 2022 عقب الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.

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