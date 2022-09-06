اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022بعد ارتفاعتها في التعاملات المسائية

حقتت اسعار الذهب في مصر استقرار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2022، في اسواق الصاغة المصرية بعدما شهدت ارتفاعات محدودة في ختام التعاملات المسائية بقيمة تراوحت بين 2 جنيه إلى 3 جنيه.

أسعار الذهب في مصر لمختلف الانواع اليوم الثلاثاء 6-9-2022:

سعر عيار الذهب 24 في مصر اليوم:

سجل سعر عيار الذهب في مصر عيار 24 نحو 1266 جنيه للجرام.

سعر عيار الذهب 22 في مصر اليوم:

سجل سعر عيار الذهب 22 في مصر 1160 جنيه للجرام.

سعر عيار الذهب 21 في مصر اليوم:

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم 1108 جنيه للجرام.

سعر عيار الذهب 18 في مصر اليوم:

سجل سعر عيار الذهب 18 في مصر اليوم 949 جنيه للجرام.

سعر عيار الذهب 14 في مصر اليوم:

سجل سعر عيار الذهب 14 في مصر اليوم 738 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم:

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 8864 جنيه.

اسعار الذهب تتراجع في مصر بالتعاملات المسائية:

وكانت قد شهدت اسعار الذهب في مصر تراجعات محددوة في التعاملات المسائية مع التقلبات التى تشهدها سعر الاوقية عالميا حيث انخفضت بقيمة 3 جنيه للجرام.

توقعات بارتفاع اسعار الذهب في مصر:

وتشير التوقعات إلى أن اسعار الذهب في مصر سوف تسجل زيادات جديدة بعدما افتتحت اسعار الذهب العالمبة تداولاتها الاسيوية على مكاسب، حيث ارتفع سعر الاوقية عالميا للعقود الاجلة 0.15% ليصل إلى 1725.25 دولار، كما زاد سعر الذهب في العقود الفورية 0.23% إلى 1714 دولار للاوقية مع تراجع قوة الدولار عالميا.