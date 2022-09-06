أسعار الاسماك في مصر اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

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اسعار الأسماك في
اسعار الأسماك في مصر اليوم

سجلت أسعار الأسماك في مصر، اليوم الثلاثاء 6-9-2022، استقرار في جميع أنحاء الجمهورية، وسط ارتفاعات محدودة في بعض الأصناف،  ويتراوح سعر البلطي وهي أكثر الأنواع مبيعا في مصر ما بين 24 جنيه إلى 33 جنيه للمستهلك.

أسعار الأسماك جملة في سوق العبور 6-9-2022  :

سجلت أسعار الأسماك بسوق العبور استقرار، وتراوح سعر كيلو البلطي ما بين 29 إلى 33 جنيه،  وسجل سعر كيلو الفيلة 30 إلى 160 جنيه، وتراوح سعر كيلو قشر البياض بين 70 إلى 110 جنيه،  وتراوح سعر كيلو السمك الثعابين بين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسي بين 60 إلى 90 جنيه، 

 

أسعار الجمبري والكابوريا  والبوري جملة  اليوم:

وبلغ سعر كيلو الجمبري الجملة من 90 جنيه وحتى 265 جنيه حسب نوعه، كما سجل سعر الكابوريا ما بين 22 إلى 60 جنيه للكيلو، ووصل سعر السمك البوري إلى 86 جنيه للكيلو.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر اليوم:

 بلغ سعر سمك السردين المجمد في سوق العبور نحو 20 إلى 30 جنيه وسجل سعر السمك الماكريل المجمد نحو 25 إلى 35 جنيه، وبلغ سعر البربون المجمد 25 إلى 35 جنيه للكيلو. والمرجان المجمد من 20 إلى 30 جنيه للكيلو، والمكرونة المجمدة بين 30 إلى 40 جنيه.

 

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اسعار السمك اليوم الثلاثاء 6-9-2022 في الدقهلية

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