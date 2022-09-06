البورصة تفتتح  تعاملات اليوم الثلاثاء 6-9-2022 على ارتفاعات جماعية وتربح 3.5 مليار جنيه

افتتحت مؤشرات البورصة المصرية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء 9-6-2022، على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها وأرباخ بقيمة 3.5 مليار جنيه في رأسمال السوقي، وسط عمليات شرائية واسعة من قبل المساهمين بدعم من نشر افصاحات إيجابية عن الشركات المصرية خاصة التجاري الدولي الذي أقر توزيعات أسهم مجانية على المساهمين.

أداء المؤشرات:

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق " إيجي أكس 30" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستويات 10269.64 نقطة، وزاد مؤشر " إيجي أكس 70" للاسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.68% إلى 2257.68 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا إيجي أكس 100 بنسبة 0.96% إلى 3234.75 نقطة.

التجاري الدولي يرفع رأسماله إلى 29 مليار جنيه:

وكان أبرز افصاحات الشركات بالبورصة المصرية بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 6-9-2022، قيام البنك التجاري الدولي بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين من خلال رفع رأسمال البنك بقيمة 10 مليار جنيه.

وقال البنك التجاري الدولي إنه بموجب قرار الجمعية العامة العادية في 30 مارس 2021 و27 مارس 2022، تقرر زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 19.8 مليار جنيه إلى 29.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليار جنيه ممولة من الاحتياطي العام وموزعة على عدد مليار سهم مجاني بقيمة 10 جنيه للسهم الواحد.

وأضاف، أنه تقرر توزيع نحو 0.50 سهم لكل سهم اصلي من أسهم البنك قبل الزيادة وذلك لحامل ومشتري السهم حتى 21 سبتمبر 2022.