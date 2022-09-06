عاجل.. بنك مصري يرفع رأسماله 10 مليار جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بقيمة 10 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية على المساهمين على أن تكون الزيادة ممولة من الاحتياطي العام للبنك وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2022.

الزيادة ممولة من الاحتياطي العام للبنك:

وقال البنك التجاري الدولي إنه بموجب قرار الجمعية العامة العادية في 30 مارس 2021 و27 مارس 2022، وقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة 21 يونيو 2022، فقد تقرر زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 19.8 مليار جنيه إلى 29.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليار جنيه ممولة من الاحتياطي العام وموزعة على عدد مليار سهم مجاني بقيمة 10 جنيه للسهم الواحد.

بدء توزيع الاسهم المجانية الخميس 22

وأضاف، أنه سيتم توزيع نحو 0.50 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة وذلك لحامل ومشتري السهم حتى 21 سبتمبر 2022، على أن يتم توزيع الاسهم المجانية بداية من جلسة الخميس 22 سبتمبر 2022، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين حتي نفاذ الكمية.