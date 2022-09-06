على باب المأذون



تحياتي لك استاذة نيفين،

مش عارف أبدأ من فين لكن هكتب اللي في بالي وحضرتك ليكي الحكم والسادة القراء الأفاضل ياريت يبعتولي برضه رأيهم.

أنا عندي ٤٢ سنة وبشتغل مهندس معماري.. لمًا قررت اتجوز في يوم من الايام كان شرط اساسي عندي ان يكون في بيني وبين الانسانة اللي هختارها توافق بنسبة كبيرة أو مقبولة عشان اطمن ان العلاقة دي هتكمل، والحقيقة فعلا حصل حتى انا اتجوزت في سن متأخر بسبب صعوبة ايجاد شريكة لحياتي.. المهم.. قابلت زوجتي الحالية وفي بداية جوازنا كنا متفقين تقريبا في كل حاجة ما عدا العلاقة الخاصة.. انا في الأول قلت يمكن عندها حرج مش متعودة على وجود راجل في حياتها أو مثلا خبرتها بسيطة جدا في وعيها بخصوص ازاي تكون العلاقة الخاصة بين الازواج.. فضلت اديها اعذار كتير لغاية ما فات على الزواج نحو سنتين وشوية وانا معاها على نفس الوضع الغير مرضي بالنسبالي.. والحقيقة اللي انا حاسه إنه ا كمان مش مبسوطة وما بتصدق امتى تخلص فترة اجراء العلاقة عشان اقوم تكمل نشاطات البيت.. ودة في حد ذاته كارثة بالنسبالي إنه ا تكون بتفكر كدة أو حياتي هتمشي بالمنظر دة.. انا راجل بشتغل مهنة شاقة جدا محتاج ارجع الاقي زوجة رقيقة تستقبلني بخلاف نظافة البيت وخلافه.. انا شايف ان العلاقة الخاصة بتدوب اي متاعب في الحياة وبتهون عليا كتير من سخف الشغل.. واصلا العلاقة الجنسية من الاساس هي شيء مهم جدا بالنسبالي يعني على اول قائمة الاشياء المهمة.. اقوم اروح لقدري اللي هيربطني بزوجك اما اتكلمت معاها في الموضوع دة الاقيها بتقول لي بكل بساطة انت اللي مش طبيعي.. طيب.. هو ايه المقياس الطبيعي في العلاقة دي تحديدا ؟ وايه مقياس السعادة فيها ؟ دي اسئلة خطرت على بالي ومش لاقي اجابة.. نفسي الاقي اجابة واضحة يمكن اكون انا فعلا ضاغط عليها أو بطالب بحاجة زيادة مع اني والله يادوب بلاقي وقت نقعد مع بعض دة يدي انطباع لحضراتكم ان برضه علاقتنا مش واخدة الحيز الكبير بحكم ان وقتي ضيق عموما ومعظم وقتي في الشغل.. طيب يبقى هي مضايقة من ايه ؟

شكرا على قراءة رسالتي وارجو الافادة منكم جميعا الا سمحتم لي.. اخوكم تهامي

فضفضة

محررة الصفحة.. نيفين حجازي



صديق فضفضة العزيز.. الرد هو.. إذا واجه احد افراد العلاقة الزوجية ازمة كهذه.. إذًا الموضوع متعلق بقدرة كل طرف على الاستجابة وعلى تقديره لهذه العلاقة.. ما دام لاحظت عدم توافق بينكما في علاقتكم الخاصة إذا هناك مشكلة.. ليس شرط ان تكون زوجتك سيئة ولا انت مبالغ.. لكن هذه العلاقة تحديدا تستحق المناقشة عدة مرات ويتم تبادل الافكار والمشاعر كي يلتقي الزوجان في نقطة اتفاق.. لا بد من ادارة هذه العلاقة بشكل سليم دون استياء خاصة ان كنت حريص على الاستمرار في هذه الزيجة ولا مانع من استشارة متخصصين.. ما المانع ؟!

احيانا نلتقي ببشر لديهم ثقافة غير متفقين معها في هذه العلاقة بسبب النشأة خاصة السيدات.. فالأم تظل تخيف ابنتها من الرجال طوال العمر وتنبهها من الاقتراب منهم على اعتبار انهم الاكثر شرا في هذه الحياة وإنه لايوجد رجل محل ثقة وان الاقتراب منهم لا بد وإنه سيتسبب في ضرر لا نجاة منه خاصة في حال وجود علاقة حب بين الطرفين.. هذا النوع من التفكير يصيب البنت بحالة من الذعر من جنس الرجال.. وفجأة.. مطلوب منها بعد امضاء ورقة الزواج.. ان تحول كل مشاعرها تجاه هذا الرجل الذي في السابق تم التحذير منه لإنه شرير.. كيف هنا لأي انسانة طبيعية ان تدعس على زر لتعمل كل مشاعرها لصالح زوجها أو تدعس على زر آخر تجد نفسها في احضان رجل تعتبره غريب بحكم المعلومات المغلوطة طوال حياتها.. كيف لها ان تغمض عينيها عن كل كلمة تفوهت بها والدتها ضد الرجال ؟! الامر ليس بهين ابدا وانا قد اشرت لهذا السبب تحديدا نظرا لتكرار نفس المشكلة ولنفس السبب انهارت علاقة الكثير من السعداء للاسف.