وزير التموين: مفتاح الأمن الغذائي هو تقليل الفاقد من السلع من خلال المخازن وشبكات التوزيع

الاقتصاد
وضع حجر أساس أول
وضع حجر أساس أول سوق مركزي في محافظة الغربية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة إن مفتاح الأمن الغذائي هو تقليل الفاقد من السلع من اول الإنتاج والنقل والتخزين وتوزيع السلع وذلك من خلال المخازن وشبكات التوزيع، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة إقامة مخازن سلع غذائية وسلع جافة.

واضاف المصيلحي خلال وضع حجر أساس أول سوق مركزي في محافظة الغربية أنه يتم لأول مرة إقامة سوق مركزي للسلع خارج محافظة القاهرة، مما يقلل حلقات التداول.

وتابع المصيلحي إن مدة تنفيذ السوق المركزي والذي يقام بجوار المنطقة اللوجستية في طنطا بمحافظة الغربية، أن مدة تنفيذ المشروع سنة واحدة.

من جهته قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن السوق المركزي يقام على مساحة 5 آلاف متر مربع باستثمارات إجمالية تصل إلي 100 مليون جنيه.

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