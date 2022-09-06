وزير التموين يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإفصاح عن تفاصيل أول سوق جملة نموذجي بالدلتا

يعقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيًا ضمن جولته بمحافظة الغربية، للإفصاح عن تفاصيل المنطقةاللوجستية داون تاون طنطا، والتي تضم منطقة لوجستية - أدوية،ومنطقة لوجستية، منطقة التسوق التجاري والتي تعد أكبر منطقةلوجستية في الشرق الأوسط وإفريقيا.





وافتتح منذ قليل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارةالداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخليةواللواء طارق رحمي محافظ الغربية وصلة الطريق الدولي الرابط بينالطريق الدولي كفر الشيخ بالمنطقة اللوجستية داون تاون بطنطا فيمحافظة الغربية طنطا -قطور.





وقال العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات على هامش الافتتاح أن طول الطريق 1400 متر مربع بتكلفةاستثمارية 80 مليون جنيه تحملت تكلفته وزارة التموين من خلال جهاز تنمية التجارة وبالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والرصف.





واضاف سيف إنه تم تهيئة الطريق وإزالة كافة الأشغالات والتعديات على الطريق، كما تم رفع كفاءة الخدمات على الطريق من خلال أعمدةالكهرباء، وتم إنشاء ترع جديدة بدلا من المتهالكة.





وأوضح سيف أن الطريق الذي تم افتتاحه اليوم أهميته أنه يقلل وقت الوصول إلي المنطقة اللوجستية من الطريق الزراعي والطريق الدوليبكفر الشيخ.