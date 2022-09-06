عاجل.. قطاع الأعمال توضح مصير عمال النصر لصناعة " الكوك"

الاقتصاد
محمود عصمت وزير قطاع
محمود عصمت وزير قطاع الأعمال

 أكد السيد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام،اليوم الثلاثا، أنه اعطي توجيهات للشركة القابضة للصناعات المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين بشركة  النصر لصناعة الكوك والكيماويات  الأساسية، وحصولهم على جميع مستحقاتهم بعد قرار الجمعية العمومية بحلها وتصفيتها بعدما بلغ حجم خسائرها 339 مليون جنيه.

صرف اجور العاملين لحين انتهاء  إجراءات تصفية الشركة:

وقال “ عصمت” خلال  بيان صحفي،إنه وجه  بإعطاء تعويضات العاملين الأولوية الأولى في أعمال تصفية الشركة، مع استمرار أجور العاملين لحين صرف التعويضات، التي سيجري التنسيق بشأنها مع وزارة القوى العاملة، مع تطبيق ذات القواعد التي تم تطبيقها على العاملين بشركة الحديد والصلب - إبان أعمال تصفيتها - على عمال شركة الكوك.

الأستعانة  بالعمال ذات خبرا  في مصانع الشركات الأخري: 

كما وجه السيد الوزير بدراسة موقف حالات الأمراض المزمنة الجسيمة التي يعاني منها بعض العاملين بشركة الكوك لبحث سبل التعامل معها، وإمكانية الاستعانة بذوي الخبرات من العمالة الفنية في مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وفقًا لاحتياجات هذه الشركات.

قطاع الأعمال تصفية فحم الكوك تعويضات العاملين بفحم الكوك

مواد متعلقة

القابضة للصناعات المعدنية تكشف تفاصيل تصفية مصنع الكوك

عاجل.. تعليق ناري للجنة القوى العاملة بالبرلمان بعد قرار تصفية شركة "الكوك"

الأكثر قراءة

عاجل.. انخفاض جديد في  سعر الجنيه مقابل الدولار بالبنوك اليوم

عاجل.. المركزي المصري يتخذ قرار جرئ  لتوسيع نشاط الشركات

تعرف على أسعار المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد

عاجل.. كيروش يفتح النار على الإتحاد المصري والسبب مثير

عاجل.. الأهلي يحسم صفقتين من العيار الثقيل

عاجل.. سبب رفض محمد حمدي الانتقال إلى الأهلي

صفقة الموسم.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم " نجم عالمي "

عاجل.. شوبير يكشف مفاجاة مدوية عن مدرب الأهلي الجديد