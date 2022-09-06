عاجل.. قطاع الأعمال توضح مصير عمال النصر لصناعة " الكوك"

أكد السيد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام،اليوم الثلاثا، أنه اعطي توجيهات للشركة القابضة للصناعات المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، وحصولهم على جميع مستحقاتهم بعد قرار الجمعية العمومية بحلها وتصفيتها بعدما بلغ حجم خسائرها 339 مليون جنيه.

صرف اجور العاملين لحين انتهاء إجراءات تصفية الشركة:

وقال “ عصمت” خلال بيان صحفي،إنه وجه بإعطاء تعويضات العاملين الأولوية الأولى في أعمال تصفية الشركة، مع استمرار أجور العاملين لحين صرف التعويضات، التي سيجري التنسيق بشأنها مع وزارة القوى العاملة، مع تطبيق ذات القواعد التي تم تطبيقها على العاملين بشركة الحديد والصلب - إبان أعمال تصفيتها - على عمال شركة الكوك.

الأستعانة بالعمال ذات خبرا في مصانع الشركات الأخري:

كما وجه السيد الوزير بدراسة موقف حالات الأمراض المزمنة الجسيمة التي يعاني منها بعض العاملين بشركة الكوك لبحث سبل التعامل معها، وإمكانية الاستعانة بذوي الخبرات من العمالة الفنية في مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وفقًا لاحتياجات هذه الشركات.