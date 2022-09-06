عاجل..تغيرات في أسعار الذهب بمصر اليوم الثلاثاء 6-9-2022 بعد ارتفاع الدولار

سجلت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات ،اليوم الثلاثاء، بأسواق الصاغة زيادات طفيفة في الوقت الذي شهد فيه سعر الدولار ارتفاعات جديدة بالبنوك اليوم.

وارتفع سعر جرام الذهب في مصر عقب ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم بقيمة 2 جنيه فى الجرام، متأثرا أيضا الارتفاعات الطفيفة التى يشهدها سعر الأوقية عالميا:

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بعد ارتفاع الدولار:

وقد جاءت أسعار الذهب في مصر بعد ارتفاع الدولار بالبنوك بقيمة قرشا واحد كالأتي

سعر الذهب عيار 24 يرتفع 2 جنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء:

زاد سعر الذهب عيار 24 إلى 1268 جنيه للجرام،

سعر عيار 21 يرتفع 2 جنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء:

وارتفع جرام الذهب عيار 21 إلى 1110 جنيه.

زيادة 2 جنيه في سعر عيار 18 اليوم الثلاثاء:

وزاد جرام الذهب عيار 18 إلى 952 جنيه.

زيادة 16 جنيه في سعر الجنيه الذهب

وارتفع الجنيه الذهب إلى 8880 جنيه.

أسعار الدولار ترتفع 1 قرشا بالبنوك الحكومية:

وكان عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات ،اليوم الثلاثاء6-9-2022، قيمة الجنيه أمام الدولار بعد استقرار دام لثلاث أيام متواصلة خلال تعاملات هذا الأسبوع.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات الانتربنك بقيمة 1 قرشا ليصل في أكبر بنكي حكوميين البنك الأهلي و بنك مصر، إلى 19.19 جنيه للشراء ، و19.25 جنيه للبيع مقابل 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

وكما زاد سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية الأخرى، مثل “بنك القاهرة” الذي ارتفع فيه سعر الدولار إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، ورفع “البنك العربي الافريقي” ايضا أسعار الدولار أمام الجنيه المصري إلى 19.17 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع.