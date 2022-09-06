عاجل.. البنك المركزي يرفع أسعار الدولار ومسؤول حكومي يكشف توقعات سعر الصرف

رفع البنك المركزي المصري أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بعد استقرار منذ بداية تعاملات الأسبوع نحو قرشا واحد ليصل إلى مستويات؛ 19.18 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع؛ وسط تأكيد وزيرة التخطيط هالة السعيد على أن مصر تفضل اتباع سياسة سعر الصرف المرن.

تراجع الجنيه بعد استقرار منذ بداية الأسبوع:

وانخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار في ختام تعاملات اليوم بالبنوك قرشا ايضا بعد استقرار منذ بداية تعاملات الأسبوع ليصل إجمالي قيمة الانخفاض في قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال عهد القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله نحو 9 قروش.

وارتفع صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6-9-2022 بأكبر بنكي حكوميين البنك الأهلي وبنك مصر، إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع مقابل 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية، وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية الأخرى، مثل “بنك القاهرة” الذي ارتفع فيه سعر الدولار إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، ورفع “البنك العربي الافريقي” ايضا اسعار الدولار أمام الجنيه المصري إلى 19.17 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع.

و زاد في “ البنك التجاري الدولي” بقيمة 1 قرشًا إلى 19.21 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع مقابل 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.

وارتفع في “بنك الإسكندرية” إلى 19.21 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، وصعد في “البنك المصري الخليجي” إلى 19.24 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في البنك الأهلي الكويتي.

وزيرة التخطيط مصر ستتبع سعر صرف مرن:

وفي أول تصريح من مسؤول حكومي عن توقعات سعر الصرف خلال عهد القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تفضل الآن سعر صرف أكثر مرونة لدعم الاقتصاد، مؤكدة ان تلك السياسة هي الأفضل للاقتصاد المصري في الوقت الحالية.

وعن احتمال حدوث انخفاض كبير في قيمة الجنيه مقابل الدولار بناء على توصيات صندوق النقد، قائلة السعيد إن هناك انفتاح من قبل الحكومى على إدارة أكثر مرونة للعملة. قالت السعيد، موضحا أن هناك اعتقاد داخلي على أن سعر الصرف المرن مفيد بالتأكيد للاقتصاد.