متى اليوم الوطني السعودي 2022، يتسائل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، عن هذا اليوم الرائع مترقبين خلال الأيام القادمة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 2022.

ويهم العديد من القطاعات من مدارس ومؤسسات حكومية معرفة موعد اليوم الوطني السعودي 2022 ومواعيد الإجازة، ويتساءلون (متى اليوم الوطني السعودي 2022؟ والفعاليات).

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، متى اليوم الوطني السعودي 2022؟ ومواعيد الإجازة والفعاليات، وهي على النحو التالي:-

متى اليوم الوطني السعودي 2022؟

متى اليوم الوطني السعودي 2022؟، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، موعد إجازة اليوم الوطني السعودي في كل من القطاع الخاص والعام في المملكة، حيث أنه من المقرر أن يوم 23 سبتمبر من كل عام، يوم إجازة اليوم الوطني ولكن يتم تقديم اليوم أو تأخيره إذا صادف أنه يوم عطلة رسمية.

وستبدأ إجازة اليوم الوطني لهذا العام من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر وتستمر حتى يوم الخميس، وبما أن يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية، ستستغرق الإجازة 4 أيام، ومن بعدها يعود الطلاب والموظفين إلى أعمالهم في يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، ليمارسوا مهنهم، ولكن بالنسبة إلى قطاع البنوك فالإجازة تبدأ من يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر وتنتهي في يوم الأحد، أي أنها 3 أيام فقط.

فعاليات اليوم الوطني السعودي 2022

وتتخلل الاحتفالات عروض ملونة في السماء للقوات الجوية الملكية السعودية، حيث تحلق الطائرات مخلفة وراءها أعمدة من الدخان الملون فوق المدن والشواطئ الكبرى في البلاد وتؤدي حركات مثيرة لالتقاط الأنفاس طوال اليوم.

وتحظى العروض بشعبية كبيرة في السعودية، حيث يحتشد الناس بأعداد كبيرة لإلقاء نظرة على العرض، فيما تقام الاحتفالات مثل العروض الخفيفة والمعارض الثقافية خاصة في العاصمة الرياض.

وفي المدينة نفسها، تتواتر الألعاب النارية وعروض الليزر والضوء لتستكمل عروض الألعاب النارية ليلا، والتي تستقطب اهتمام جميع الفئات وخصوصا الأطفال.

وعلاوة على ما تقدم، توفر احتفالات اليوم الوطني فرصة ممتازة لجيل الشباب للتعلم والاقتراب من تراثهم وثقافتهم، من خلال العروض والفعاليات المرتبطة بالتراث والتاريخ.

واليوم الوطني السعودي يشكل أيضا -تقليديا- مناسبة للتنصيب والإعلانات التاريخية، ففي مثل هذا اليوم من 2014، كشفت مدينة جدة عن أعلى سارية علم في العالم تم رفعها خصيصًا للاحتفال باليوم الوطني، وقبلها، وتحديدا في 2009، تم رسميا افتتاح جامعة الملك عبد الله للتكنولوجيا.