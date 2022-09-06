النصر للملابس والمنسوجات يتصدر قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا بالبورصة

الاقتصاد
أخبار البورصة المصرية
أخبار البورصة المصرية 6-9-2022

تصدر سهم “ النصر للملابس والمنسوجات - كابو ” قائمة الاسهم الأكثر ارتفاعات بالبورصة  في ختام تعاملات جلسة اليوم بعد ان ارتفع بنسبة  11.5%.

واحتل المركز الثاني في قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا  ليسيكو مصر مرتفعا بنسبة 10.12%، ثم سهم  مصر للالومنيوم بنسة 8.50%، وسهم  العز للسيراميك  والبورسلين بنسبة 7.77%،  وسهم فوري لتكنولوجيا البنوك بنسبة 7.6%.

البورصة تربح 8 مليار جنيه:

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 6-9-2022، على مكاسب جماعية لمؤشراتها مدعومة بمشتريات عربية ومصرية ليربح رأسمال السوقي نحو 8.4 مليار جنيه ويغلق عند مستويات 703.711 مليار جنيه، موصلا مكاسبة للجلسة الثالثة على التوالي.

أداء مؤشرات البورصة  جلسة اليوم الثلاثاء 6-9-2022

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 10329 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وكما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 3260 نقطة.

البورصة البورصة المصرية ادلاسهم الاكثر ارتفاعا أخبار البورصة المصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. أسطورة منتخب مصر يكشف تفاصيل جديدة بشأن مستقبل كهربا مع الأهلي

قرار مفاجئ.. الأهلي يستقر على بيع نجمه إلى سيراميكا كليوباترا

تعرف على أسعار المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد

بأوامر من الخطيب.. الأهلي يرفض ضم نجمي الزمالك

عاجل.. الأهلي يتراجع عن صفقة جوكر الدوري المصري

عاجل.. خطوة واحدة تفصل المصري عن ضم مهاجم الزمالك

صفقة الموسم.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم " نجم عالمي "

انخفاض جديد في  سعر الجنيه مقابل الدولار بالبنوك اليوم