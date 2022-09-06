النصر للملابس والمنسوجات يتصدر قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا بالبورصة

تصدر سهم “ النصر للملابس والمنسوجات - كابو ” قائمة الاسهم الأكثر ارتفاعات بالبورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم بعد ان ارتفع بنسبة 11.5%.

واحتل المركز الثاني في قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا ليسيكو مصر مرتفعا بنسبة 10.12%، ثم سهم مصر للالومنيوم بنسة 8.50%، وسهم العز للسيراميك والبورسلين بنسبة 7.77%، وسهم فوري لتكنولوجيا البنوك بنسبة 7.6%.

البورصة تربح 8 مليار جنيه:

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 6-9-2022، على مكاسب جماعية لمؤشراتها مدعومة بمشتريات عربية ومصرية ليربح رأسمال السوقي نحو 8.4 مليار جنيه ويغلق عند مستويات 703.711 مليار جنيه، موصلا مكاسبة للجلسة الثالثة على التوالي.

أداء مؤشرات البورصة جلسة اليوم الثلاثاء 6-9-2022

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 10329 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وكما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 3260 نقطة.