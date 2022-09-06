ما هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022؟ المناهج الدراسية والمميزات

ما هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022، سؤال يشغل بال مجموعة كبيرة من طلاب الشهادة الإعدادية، وذلك للالتحاق بها خلال بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هي من ضمن بدائل الثانوية العامة، وتساعد الطلاب على التأهل لسوق العمل بعد التخرج مباشرة، كما يمكن للطالب اتخاذ مسارات تعليمية جديدة مثل الالتحاق بالجامعة بعد إجراء معادلة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، من خلال التقرير التالي، وضمن موضوعات الخدمية في مجال التعليم، ما هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022؟ ومميزاتها ونظام الدراسة، والمناهج الدراسية، وفق موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي على النحو التالي:-

ما هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022؟

وعرف الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ما هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022؟، حيث أنها حكومية نموذجية للتعليم الفـني بنظام الـ3 سنوات، لطلاب الشهادة الإعدادية، وتكون بالشراكة بين الوزارة والقطاعين الخاص والعام، من أجل إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي أو الدولي، وتخضع جميعها لمجانية التعليم، وبعضها يمنح الطالب المتفوق مكافات شهرية وفرص للعمل بعد التخرج مباشرة.

المناهج الدراسية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وتعتمد الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية على 3 محاور أساسية هي:

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

ويحق للطالب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية الالتحاق بسوق العمل، أو استكمال التعليم في الجامعات التكنولوجية، أو الالتحاق بالمعاهد الفنية، أو الانضمام للدراسة في الجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

مميزات الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022

وجاءت أهم المميزات الذي يحصل عليها الطلاب خريجي من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كالتالي:

- التدريب العملي خلال فترة الدراسة بمصانع الشريك.

- الحصول على مكافآت مالية شهرية خلال التدريب في حالة التفوق.

- الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

- فرص للتعيين في شركات أو مصانع الشريك.

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، فضلا عن شهادة خبرة من الشريك الصناعي.