

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى 18 سبتمبر 2022 والمقدمة من كافة محافظات الجمهورية، على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg.

وذلك في إطار دور الدولة المصرية الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ونظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة من المشروعات للمشاركة بها على مستوى مختلف المحافظات منذ فتح باب التقدم في 21 أغسطس الماضي.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن إجمالي عدد المشروعات المقدمة حتى الاَن تخطى الـ 2000 مشروع على مستوى الفئات الست للمبادرة وعلى مستوى كل محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد المشروعات الكبيرة المتقدمة للمبادرة وصل إلى 321 مشروع، و451 مشروع متوسط، و224 مشروع محلي صغير، 567 مشروع غير هادف للربح، 293 مشروع تابع للشركات الناشئة، و403 مشروع تنموي متعلق بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

من جانبه أشار السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية إلى أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والتي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.