موعد الإعلان عن نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2022 (STEM).. الرابط والخطوات

نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2022، أكثر ما يبحث عنه الكثير من أولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة، وخاصة الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022.

ويزداد البحث بشكل متضاعف خلال الساعات الماضية، لمعرفة نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2022، خاصة من قبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 والمتقدمين لمدارس (STEM) للعام الدراسي المقبل 2022 /2023، والذين ينتظرون بفارغ الصبر نتيجة قبولهم في تلك المدارس.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2022، وفقا لما ذكره مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي على النحو التالي:-

نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2022

وبشأن نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2022، أكد المصدر المسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان نتيجة امتحان المقبولين بمدارس المتفوقين 2022 خلال الأسبوع الجاري على الموقع الرسمي للوزارة، وعلى من يرغب من الطلاب الذين أدوا اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) معرفة النتيجة، عليه متابعة الموقع الرسمي للوزارة.

وعقب معرفة نتيجة القبول يتم بطباعة إشعار نتيجة القبول للتقدم بها لإدارة المدرسة المقبول لاستلام خطاب معتمد لسحب ملفه من مدرسته الثانوية، واستكمال باقي إجراءات الالتحاق، كما يكون أمام الطالب فرصة أسبوعين بعد إعلان النتيجة لدفع المصروفات الدراسية، حسب المصدر.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول في مدارس المتفوقين

يمكن للطلاب المتقدمين معرفة نتائج قبولهم في اختبارات مدارس (STEM) للمتفوقين من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهم، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- يجب الدخول عبر موقع مدارس المتفوقين STEM الرسمي من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- وبعد ذلك يتم اختيار أيقونة "الاستعلام عن اختبارات الالتحاق بالمدارس".

- ثم يجب كتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية.

- بعدها يتم تدوين كل البيانات الخاصة بالطالب المتقدم.

- ثم إدخال الرقم القومي للطالب.

- ثم تحديد التخصص الراغب في دراسته.

- الضغط على كلمة "استعلام".

- ظهور موقف الطالب من القبول أو الرفض.