أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع سعر الدولار



تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع والذي سجلته في وقت سابق من الجلسة مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط توقعات بتشديد البنوك المركزية الرئيسية لسياستها النقدية مجددًا.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1706.70 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 30 أغسطس آب عند 1726.49 دولار في جلسة التداول الآسيوية.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2%إلى 1719.30 دولار.



وسينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.



ومن المتوقع أن يرفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أيضاُ في اجتماع تحديد السياسة النقدية في 20 و21 سبتمبر أيلول.



وقفز الدولار إلى أعلى مستوى منذ عقدين بعد أن أظهرت بيانات انتعاش قطاع الخدمات الأميركي مرة أخرى في أغسطس آب، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.



وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو حزيران وسط توقعات بأن يواصل الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، ويتسبب ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 18.12 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 853.46 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.7% إلى 2018.37 دولار.