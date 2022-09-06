عاجل.. رئيس شعبة الدخان يكشف لـ "الفجر" أسباب الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن زيادة اسعار السجائر التى أعلنت عنها الشركات مؤخرا تضمن للدولة تحقيق مستهدفاتها من الضرائب على التبغ العام المالي الجاري بعد زيادتها ٩.٧% عن العام المالي الماضي.

وأضاف إمبابي خلال تصريحات لـ "الفجر"، أن عدم زيادة أسعار السجائر لم يكن يحقق للدولة للدولة الحصيلة المستهدفة، مشيرا



وأعلنت وزارة المالية رفع مستهدفتها الضريبة على التبغ والدخان العام المالي الجاري ٢٠٢٢_٢٠٢٣ لتصل إلى ٨٦ مليار جنيه مقابل٧٩ مليار جنيه عن العام المالي.

وأوضح "امبابي:، أن أسعار السجائر القديمة لم تكن لتحقق مستهدفات الدولة الجديدة من الضرائب على الدخان، مشيرا إلى كتابة سعر العبوة عليها من الخارج بخاصية الـ كيو ار كود يضمن التزام التجار بعدم التلاعب بأسعارها.

وكانت شركات السجائر أعلنت زيادة أسعار كافة منتجاتها في السوق المحلي، حيث رفعت الشرقية للدخان أصناف السجائر الشعبية بقيمة ٢ جنيه في العبوة، بينما زادت شركة المتحدة للتبغ اسعار منتجاتها من السجائر الأجنبية بقيمة تتراوح بين ٢ إلى ٣ جنيه.

وقال امبابي إن كل زيادة جنيه في كل علبة سجائر تؤل منه ٥٠ قرشا للدولة، وفقا لقانون حيث تحصل الدولة ٥٠% من قيمة كل علبه سجائر يتم بيعها في السوق المحلي و١٧٥ قرشا لتمويل التأمين الصحي الشامل.