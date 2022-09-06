فيلم Don't Worry Darling يكشف الخلاف بين فلورنس بيو وأوليفيا وايلد

تصدر فيلم Don't Worry Darling، اليوم الثلاثاء الموافق 6/9/2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي، وذلك عقب الخلاف الذي نشب بين فلورنس بيو وأوليفيا وايلد في فينيسيا.

وحضرت كل من فلورنس بيو وأوليفيا وايلد العرض العالمي الأول لفيلمهما " لا تقلق يا حبيبي" Don’t Worry Darling، في مهرجان فينيسيا السينمائي، لكنهما حافظا على مسافة بينهما، كما لو أنهما لم يكونا في نفس الفيلم معًا.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، الخلاف بين فلورنس بيو وأوليفيا وايلد، والذي أوضحه فيلم Don't Worry Darling، وهي على النحو التالي:-

هل هناك خلاف بين فلورنس بيو وأوليفيا وايلد أبطال فيلم Don't Worry Darling؟

وفقا لموقع variety كانت فلورنس بيو لم تحضر المؤتمر الصحفي للفيلم في وقت سابق من اليوم، لكنها حضرت العرض الخاص بفيلم Don't Worry Darling، وعندما اندلع الجمهور في فينيسيا بالتصفيق الحار لمدة 4 دقائق للفيلم، ابتعدت فلورنس التي كانت تجلس على بعد عدة مقاعد بعيدًا عن أوليفيا وايلد تمامًا وهي مخرجة العمل والمشاركة بالتمثيل، حيث واجهت ورقصت مع زميلها بدلًا من ذلك.

يبدو أن الفيلم لقي استحسانًا في مهرجان فينيسيا صفق الجمهور وكان من المحتمل أن يستمر التصفيق لفترة أطول إذا لم تشق بيو طريقها للخروج بعد نحو ثلاث دقائق من التصفيق، مما دفع بقية الممثلين مع وايلد في النهاية لمتابعتها.

أحداث فيلم Don't Worry Darling

ويعد فيلم "لا تقلق يا حبيبي" Don't Worry Darling ثاني عمل تخرجه اوليفيا وايلد، والعمل يدور حول زوجين متزوجين حديثًا يعيشان في المدينة الفاضلة التجريبية والجذابة لكن تزداد شكوك شخصية بيو التي تجسد دور الزوجة في أن شركة زوجها تعمل في مشروع سري للغاية يعد بتغيير العالم وربما تخفي أسرارًا مزعجة، ثم ينهار كل شيء.

تدعي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي أن وايلد وبيو كانا على خلاف في موقع التصوير.