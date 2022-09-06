السلع التموينية تشترى 27 ألف طن من زيت دوار الشمس في ممارسة دولية

الاقتصاد
استيراد الزيت
استيراد الزيت

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، الذراع الشرائي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم الثلاثاء إنها اشترت 27 ألف طن من زيت دوار الشمس في ممارسة دولية.

وأضافت الهيئة أنها ألغت ممارسة إنتاج محلي منفصلة بسبب ارتفاع الأسعار.

وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية إلى الحصول على كمية لم تكشف النقاب عنها من زيت الصويا وزيت دوار الشمس في الممارسة الدولية للوصول في الفترة من 20 أكتوبر تشرين الأول إلى العاشر من نوفمبر تشرين الثاني و/أو من 11 إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني. وطلبت من التجار تقديم عطاءات للدفع من خلال خطابات اعتماد مدتها 180 يوما.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد طرحت أيضا ممارسة للزيوت النباتية المحلية ساعية إلى الحصول على ما لا يقل عن ثلاثة آلاف طن من زيت الصويا وألف طن من زيت دوار الشمس للتسليم من الخامس إلى 30 أكتوبر تشرين الأول و/أو 1 إلى 25 نوفمبر تشرين الثاني.

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