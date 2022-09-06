الإمارات تزود اليابان بنسبة 42% تقريبا من احتياجاتها النفطية

الاقتصاد
ناقلة نفط
ناقلة نفط

أعلنت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية أن نسبة 41.9% من واردات النفط اليابانية جاءت من دولة الامارات في شهر يوليو الماضي وتمثل الكمية 33،99 مليون برميل من إجمالي الواردات اليابانية ذلك الشهر.

وارتفع اعتماد اليابان على النفط العربي إلى رقم قياسي في يوليو بلغ 79.17 مليون برميل أو نسبة 97.7% من إجمالي الواردات اليابانية البالغة 81،05 مليون برميل حسب الوكالة.

وجاء النفط السعودي في المرتبة الثانية في القائمة حيث بلغت وارداتها لليابان 28.47 مليون برميل أو 35.1% من إجمالي الواردات لشهر يوليو.

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